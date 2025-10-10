Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров — о вызове в сборную России: для меня ничего не поменялось

Умяров — о вызове в сборную России: для меня ничего не поменялось
Комментарии

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Наиль Умяров заявил о желании находиться в составе национальной команды. 25-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«У меня не закрылся, а открылся гештальт. Хочется находиться в сборной и продолжать вызываться, быть постоянно тут. 30 минут на поле особо ничего не дадут. Понятно, что это заслуга и будет написано, что игрок национальной сборной, но именно для меня ничего не поменялось. Хочется постоянно быть и в «Спартаке», и в сборной», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Наиль Умяров отреагировал на назначение Сергея Некрасова новым гендиректором «Спартака»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android