Умяров — о вызове в сборную России: для меня ничего не поменялось
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Наиль Умяров заявил о желании находиться в составе национальной команды. 25-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Ираном (2:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«У меня не закрылся, а открылся гештальт. Хочется находиться в сборной и продолжать вызываться, быть постоянно тут. 30 минут на поле особо ничего не дадут. Понятно, что это заслуга и будет написано, что игрок национальной сборной, но именно для меня ничего не поменялось. Хочется постоянно быть и в «Спартаке», и в сборной», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
