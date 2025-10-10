Умяров — о вызове в сборную России: для меня ничего не поменялось

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Наиль Умяров заявил о желании находиться в составе национальной команды. 25-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

«У меня не закрылся, а открылся гештальт. Хочется находиться в сборной и продолжать вызываться, быть постоянно тут. 30 минут на поле особо ничего не дадут. Понятно, что это заслуга и будет написано, что игрок национальной сборной, но именно для меня ничего не поменялось. Хочется постоянно быть и в «Спартаке», и в сборной», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

