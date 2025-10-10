Батраков: для сборной России нет другого результата, кроме победы
Поделиться
Полузащитник сборной России Алексей Батраков после победы над Ираном (2:1) признался, что для его команды не может быть иного результата, кроме победного.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Иран ничем не удивил. Готовились и знали, что хорошая организованная команда. В каких-то моментах они контролировали они матч, а в каких-то мы. Думаю, получился хороший и интересный матч.
Задача победить есть всегда. Неважно, в каком городе, на каком стадионе. Для сборной России нет других результатов, кроме победы. При этом хочется хорошо играть. Хорошо ли мы сегодня сыграли? Судить тренерскому штабу. Как мы сыграли — разберём на теории», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:01
- 10 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34