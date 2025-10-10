Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков: для сборной России нет другого результата, кроме победы

Батраков: для сборной России нет другого результата, кроме победы
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Батраков после победы над Ираном (2:1) признался, что для его команды не может быть иного результата, кроме победного.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Иран ничем не удивил. Готовились и знали, что хорошая организованная команда. В каких-то моментах они контролировали они матч, а в каких-то мы. Думаю, получился хороший и интересный матч.

Задача победить есть всегда. Неважно, в каком городе, на каком стадионе. Для сборной России нет других результатов, кроме победы. При этом хочется хорошо играть. Хорошо ли мы сегодня сыграли? Судить тренерскому штабу. Как мы сыграли — разберём на теории», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Батраков признан лучшим игроком в матче сборной России с Ираном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android