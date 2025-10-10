Батраков: для сборной России нет другого результата, кроме победы

Полузащитник сборной России Алексей Батраков после победы над Ираном (2:1) признался, что для его команды не может быть иного результата, кроме победного.

«Иран ничем не удивил. Готовились и знали, что хорошая организованная команда. В каких-то моментах они контролировали они матч, а в каких-то мы. Думаю, получился хороший и интересный матч.

Задача победить есть всегда. Неважно, в каком городе, на каком стадионе. Для сборной России нет других результатов, кроме победы. При этом хочется хорошо играть. Хорошо ли мы сегодня сыграли? Судить тренерскому штабу. Как мы сыграли — разберём на теории», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.