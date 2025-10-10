Скидки
Сафонов — о Кисляке и Батракове: неправильно ехать в Европу ради Европы

Сафонов — о Кисляке и Батракове: неправильно ехать в Европу ради Европы
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился советом с молодыми полузащитниками команды Матвеем Кисляком и Алексеем Батраковым в вопросе переезда в Европу.

— Стоит ли Кислякову или Батракову ехать, если будет возможность ехать в топ-5 чемпионатов?
— Думаю, это индивидуальный вопрос. Если топ-5, надо думать. Если просто в Европу ради Европы, это неправильно. Надо понять, чего хочет футболист. Многим игрокам комфортно оставаться в России. Любой вопрос должен рассматриваться, если игрок готов. Если предложения, от которых отказываться нельзя. А есть те, над которыми стоит подумать, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

