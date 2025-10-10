Сборная Украины обыграла Исландию в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Исландии и Украины. Игра состоялась на стадионе «Лаугардалсвёллур» (Рейкьявик, Исландия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски из Германии. Победу со счётом 5:3 праздновали гости.

Первый гол в матче забил полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский на 14-й минуте. На 35-й минуте полузащитник его одноклубник Микаэль-Эгиль Эллертссон сравнял счёт. На 45-й минуте встречи Алексей Гуцуляк вывел гостей поля вперёд, а в добавленное к первому тайму время Малиновский оформил дубль. Во втором тайме нападающий «Фиорентины» Альберт Гудмундссон сократил отставание в счёте, а на 75-й минуте он же сравнял счёт. Победу украинской сборной принёс точный удар Ивана Калюжного.

После этой игры сборная Исландии располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы D с тремя очками. Украина с четырьмя очками находится на второй строчке.