Исландия — Украина, результат матча 10 октября 2025, счет 3:5, отбор к ЧМ-2026

Сборная Украины обыграла Исландию в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Исландии и Украины. Игра состоялась на стадионе «Лаугардалсвёллур» (Рейкьявик, Исландия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски из Германии. Победу со счётом 5:3 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
3 : 5
Украина
0:1 Руслан Володимирович Маліновський – 14'     1:1 Эллертссон – 35'     1:2 Гуцуляк – 45'     1:3 Руслан Володимирович Маліновський – 45+5'     2:3 Гудмундссон – 59'     3:3 Гудмундссон – 75'     3:4 Калюжный – 85'     3:5 Очеретько – 88'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский на 14-й минуте. На 35-й минуте полузащитник его одноклубник Микаэль-Эгиль Эллертссон сравнял счёт. На 45-й минуте встречи Алексей Гуцуляк вывел гостей поля вперёд, а в добавленное к первому тайму время Малиновский оформил дубль. Во втором тайме нападающий «Фиорентины» Альберт Гудмундссон сократил отставание в счёте, а на 75-й минуте он же сравнял счёт. Победу украинской сборной принёс точный удар Ивана Калюжного.

После этой игры сборная Исландии располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы D с тремя очками. Украина с четырьмя очками находится на второй строчке.

