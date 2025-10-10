Скидки
Наиль Умяров: перестал думать о возвращении России на международную арену

Наиль Умяров: перестал думать о возвращении России на международную арену
Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров признался, что больше не задумывается о возвращении российского футбола на международную арену.

«Уже перестал думать о нашем возвращении на международную арену. Поначалу думал, но уже перестал. Тут думать — это только расстраиваться», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России и весь российский футбол отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Президенты обеих организаций утверждают, что возвращение российского футбола состоится после окончания конфликта на Украине.

