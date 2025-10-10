«Игрового тонуса у меня нет». Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче за сборную России

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов признал, что у него нет игрового тонуса после товарищеского матча с Ираном (2:1). В нынешнем сезоне голкипер не провёл ни одной встречи за клуб.

«Есть моменты, которые надо тренировать именно в игре. Это больше психологические аспекты. Я вышел на игру и понимаю, что игрового тонуса у меня нет. Приходится больше концентрироваться и обдумывать какие-то решения. Возможно, некоторые не вижу, как игра ногами. Если бы был игровой тонус, принимал бы другие решения. Как по мне, есть разная уверенность. Я не играл четыре месяца за свой клуб, второй-третий раз выхожу за сборную и чувствую уверенность. С этим проблем нет.

Матч супер! Большое спасибо болельщикам, которые присутствовали на матче. Чувствовали, что играем дома. Все получили огромное удовольствие от поддержки. Результат изменился по сравнению с прошлым матчем. Мне сказали, что был рекорд по посещаемости. Это чувствовалось. Понятно, что многое зависит от акустики, но поддержка была прекрасная», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

