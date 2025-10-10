Сафонов считает, что никто из игроков сборной России не смог бы показать себя в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, кто из его партнёров по сборной России мог бы заиграть в парижском клубе. В пятницу, 10 октября, подопечные Валерия Карпина победили в товарищеском матче Иран (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

— Кто из футболистов сборной мог бы себя показать в «ПСЖ»?

— Сложно сказать. Предположу, что никто, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2024/2025. В текущем сезоне на счету россиянина ни одного матча на клубном уровне.