Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов считает, что никто из игроков сборной России не смог бы показать себя в «ПСЖ»

Сафонов считает, что никто из игроков сборной России не смог бы показать себя в «ПСЖ»
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, кто из его партнёров по сборной России мог бы заиграть в парижском клубе. В пятницу, 10 октября, подопечные Валерия Карпина победили в товарищеском матче Иран (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— Кто из футболистов сборной мог бы себя показать в «ПСЖ»?
— Сложно сказать. Предположу, что никто, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2024/2025. В текущем сезоне на счету россиянина ни одного матча на клубном уровне.

Материалы по теме
Фото
Игрок ЦСКА Кисляк: надену ли красно-белую футболку? Почему нет, мне нравится «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android