Сафонов: будь у Сперцяна предложение, от которого нельзя отказаться, он бы его принял

Бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что полузащитник «быков» Эдуард Сперцян вряд ли получил предложение от европейского клуба, от которого нельзя отказаться. Летом сообщалось, что полузащитником российского клуба интересовались клубы из топ-5 лиг.

— Предложение Сперцяну из Чемпионшипа было тем, от которых нельзя отказываться?
— Значит, было то, от которого можно было отказаться. Если бы у него было предложение, от которого нельзя отказаться, он бы его принял, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

25-летний Сперцян в 16 матчах нынешнего сезона за «Краснодар» забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

«Игрового тонуса у меня нет». Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче за сборную России
