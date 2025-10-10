Скидки
Матвей Сафонов рассказал, готов ли уйти из «ПСЖ» в аренду зимой

Матвей Сафонов рассказал, готов ли уйти из «ПСЖ» в аренду зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не исключил, что в зимнее трансферное окно может покинуть французскую команду.

— Если вам зимой придёт предложение по аренде, от которого нельзя отказаться, вы его примете?
— Что его рассматривать, если это предложение, от которого нельзя отказаться? Если приходит клуб и даёт € 30 млн, то мой клуб от него откажется? Как будто нет. Тогда это предложение, от которого нельзя отказаться. Всё верно.

Сейчас я не рассматриваю аренду — трансферное окно закрыто. Думаю, это надо смотреть, когда оно откроется. Я уделяю всё свободное время, чтобы изменить ситуацию. Как всё идёт, меня не совсем устраивает. Я хочу играть, хочу доказать, что достоин игрового времени, и хочу конкурировать. Я не должен комментировать, почему ставят не меня, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

