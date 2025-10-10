Скидки
Сафонов ответил, чувствует ли ненависть французских болельщиков к «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил, чувствуется ли ненависть болельщиков к клубу, за который он выступает.

— Чувствуется ненависть болельщиков к «ПСЖ»?
— Особое ощущение только в одном городе — Марселе. Потому что это класико Франции.

Все любят футболистов, хотят получить футболки. Кричат, зовут, приходят в отеле, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

