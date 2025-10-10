Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 10 октября, календарь, таблица

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 10 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 10 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 10 октября:

Казахстан – Лихтенштейн – 4:0;
Франция – Азербайджан – 3:0;
Бельгия – Северная Македония – 0:0;
Швеция – Швейцария – 0:2;
Косово – Словения – 0:0;
Северная Ирландия – Словакия – 2:0;
Исландия – Украина – 3:5;
Германия – Люксембург – 4:0.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-матчи субботы: Сербия — Албания, Медведев в полуфинале «тысячника» и хоккей
Топ-матчи субботы: Сербия — Албания, Медведев в полуфинале «тысячника» и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android