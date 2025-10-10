Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 10 октября, календарь, таблица

В пятницу, 10 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 10 октября:
Казахстан – Лихтенштейн – 4:0;
Франция – Азербайджан – 3:0;
Бельгия – Северная Македония – 0:0;
Швеция – Швейцария – 0:2;
Косово – Словения – 0:0;
Северная Ирландия – Словакия – 2:0;
Исландия – Украина – 3:5;
Германия – Люксембург – 4:0.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.