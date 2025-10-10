Матвей Сафонов назвал исключением игру за «ПСЖ» в прошлом сезоне

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о взаимодействии с тренером вратарей в парижском клубе.
— Есть ли у вас диалог с тренером вратарей, когда вы получите игровую практику?
— Я не решаю это. Я делаю всё от себя зависящее, чтобы играть, а дальше принимаю решение не я.
— Но тренер же может подбодрить.
— Может.
— А говорит ли что-то подобное?
— Это неважно. Моя задача — тихо работать, выполнять требования и ждать своего шанса, как это происходит всегда. Думаю, то, что в прошлом сезоне я сыграл определённое количество матчей, — это исключение. Ни в одном другом клубе Европы нет такой ротации вратарей. С одной стороны, я должен быть доволен тем, что провёл в прошлом сезоне определённое количество матчей. С другой стороны, не нужно ориентироваться на прошлый сезон и сравнивать его с нынешним, потому что другие вратари, другая конкуренция и другая ситуация, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
