Сафонов не смог ответить на вопрос, когда ждать его в составе «ПСЖ»
Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался о том, когда займёт место в воротах «ПСЖ», после товарищеского матча с Ираном.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
— Когда вас ждать в составе «ПСЖ»?
— Думаю, что неправильно задавать такие вопросы. Это решаю не я. Если у вас будет возможность, можете задать вопрос тому, кто это решает, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сафонов перешёл в парижский клуб в январе 2024 года из «Краснодара» за € 20 млн. В составе «ПСЖ» он провёл 10 матчей во французской Лиге 1 и пять матчей в Кубке Франции. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 18 млн.
