Сафонов не планирует досрочно завершать сбор национальной команды России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что не покинет тренировочный сбор команды досрочно для возвращения в «ПСЖ». Сегодня, 10 октября, Сафонов отыграл матч с Ираном (2:1) в Волгограде. 14 октября сборная России сыграет в Москве с Боливией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Я не сразу поеду во Францию. Будем смотреть по готовности к матчу. Досрочно сбор не завершу», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не выходил на поле в матчах за французскую команду, играя исключительно в товарищеских матчах за сборную России. Основным вратарём «ПСЖ» является Люка Шевалье.

