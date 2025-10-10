Сафонов не планирует досрочно завершать сбор национальной команды России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что не покинет тренировочный сбор команды досрочно для возвращения в «ПСЖ». Сегодня, 10 октября, Сафонов отыграл матч с Ираном (2:1) в Волгограде. 14 октября сборная России сыграет в Москве с Боливией.

«Я не сразу поеду во Францию. Будем смотреть по готовности к матчу. Досрочно сбор не завершу», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не выходил на поле в матчах за французскую команду, играя исключительно в товарищеских матчах за сборную России. Основным вратарём «ПСЖ» является Люка Шевалье.