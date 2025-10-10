Вратарь «ПСЖ» Сафонов: всё, что я могу, — доказывать в сборной России, что я готов

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил, считает ли он честным, что в национальной команде его рассматривают в качестве основного голкипера, несмотря на отсутствие игровой практики в клубе. В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не сыграл за «ПСЖ».

— Кафанов постоянно говорит, что ты первый номер сборной. Считаешь ли ты это честным с учётом игровой практики в клубе?

— Я чувствую, что в этом вопросе я в уязвимой позиции. Не я должен об этом говорить. Я максимально благодарен тем, кто в сборной принимает решение об играющих, а также за постоянную игровую практику. Мне очень приятны слова Виталия Витальевича о том, что он продолжает считать меня номером один. Всё, что я могу делать, — приезжая в сборную, доказывать, что я в форме и готов, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

