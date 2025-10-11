Скидки
Матвей Сафонов высказался об интересе к вратарю «Краснодара» Агкацеву из Европы

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал слухи об интересе к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву из Европы.

— Появлялись слухи об интересе к Агкацеву из Европы. Стас готов?
— Стас — супер. Я уверен, что, если он получит хорошее предложение, он будет его рассматривать. Вопрос в другом. Если у него случится ситуация как у меня, сможет ли он выйти из неё победителем, продолжать конкурировать и расти. Все вопросы индивидуальны. Уверен, что у него есть все шансы, но очень многое зависит от него и предложения, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: всё, что я могу, — доказывать в сборной России, что я готов

Российские футболисты за рубежом:

