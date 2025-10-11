Сафонов рассказал, поддерживают ли его партнёры из «ПСЖ» из-за недостатка игровой практики

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов косвенно ответил на вопрос о поддержке со стороны игроков французского клуба в связи с недостатком игровой практики. В нынешнем сезоне россиянин не выходил на поле за «ПСЖ», основным вратарём команды является новичок Люка Шевалье.
— Поддерживает ли кто-то из одноклубников из-за малой игровой практики?
— Может быть.
— Кто конкретно?
— Может быть кто-то, как вы и сказали.
— С кем-то в клубе завязались дружеские отношения?
— Да.
— С кем?
— Есть группа футболистов, с которыми достаточно хорошие взаимоотношения, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.