Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев: Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!

Губерниев: Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!
Комментарии

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение, что атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим футболистом России на текущий момент. В пятницу, 10 октября, 20-летний хавбек забил победный мяч российской национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Батраков был признан лучшим игроком в матче российской национальной команды с Ираном.

В составе «Локомотива» в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Батраков признан лучшим игроком в матче сборной России с Ираном

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android