Губерниев: Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение, что атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим футболистом России на текущий момент. В пятницу, 10 октября, 20-летний хавбек забил победный мяч российской национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1).

«Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Батраков был признан лучшим игроком в матче российской национальной команды с Ираном.

В составе «Локомотива» в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

