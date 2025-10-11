Губерниев: Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!
Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение, что атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим футболистом России на текущий момент. В пятницу, 10 октября, 20-летний хавбек забил победный мяч российской национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас! Это ясно всем!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Батраков был признан лучшим игроком в матче российской национальной команды с Ираном.
В составе «Локомотива» в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.
