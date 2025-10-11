Скидки
Радимов назвал игрока, который был слабым звеном сборной России в матче с Ираном

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выделил худшего, по его мнению, футболиста в составе сборной России в матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— Кто, на ваш взгляд, стал слабым звеном команды?
— Объективно, Мелёхин сыграл очень плохо, несмотря на то что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении. Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Защитник Виктор Мелёхин вышел на поле в матче с Ираном с первых минут и был заменён на 87-й минуте из-за травмы. Футболист получил удар ногой в голову от игрока команды соперников и не смог продолжить встречу.

