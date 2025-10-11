Мойзес высказался о продлении контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес поделился эмоциями от продления контракта с красно-синими. Новое трудовое соглашение с футболистом будет действовать до конца сезона-2028/2029.

«Я очень счастлив! Это продление контракта на основе огромного уважения, которое стороны испытывают друг к другу. Произошло именно то, чего хотели мы все: и клуб, и я, и наши замечательные болельщики. Знал, что настанет тот день и я подпишу новое соглашение с нашим клубом. Я полностью сосредоточен на высоких задачах, которые стоят перед ЦСКА. Буду продолжать с огромной радостью и гордостью носить футболку ЦСКА и надеюсь, что вместе мы сумеем завоевать много титулов!» — приводит слова Мойзеса Bobsoccer.

Бразильский защитник выступает в составе красно-синих с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В ЦСКА Мойзес дважды выиграл Фонбет Кубок России и один раз Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

