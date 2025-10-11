Месси покинул сборную Аргентины, чтобы сыграть за клуб и вернуться обратно — BolaVip

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси покинул расположение национальной команды с целью принять участие в матче МЛС с «Атлантой», который состоится в ночь с 11 на 12 октября. Ожидается, что 38-летний футболист вернётся в лагерь «альбиселесте» к товарищеской встрече с Пуэрто-Рико. Эта игра состоится в ночь с 13 на 14 октября.

В 2025 году Месси принял участие в 26 матчах МЛС, в которых он отметился 24 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме Матвей Кисляк из ЦСКА высказался о разнице между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: