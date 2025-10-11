Месси покинул сборную Аргентины, чтобы сыграть за клуб и вернуться обратно — BolaVip
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси покинул расположение национальной команды с целью принять участие в матче МЛС с «Атлантой», который состоится в ночь с 11 на 12 октября. Ожидается, что 38-летний футболист вернётся в лагерь «альбиселесте» к товарищеской встрече с Пуэрто-Рико. Эта игра состоится в ночь с 13 на 14 октября.
США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Пуэрто-Рико
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 2025 году Месси принял участие в 26 матчах МЛС, в которых он отметился 24 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:
