Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси покинул сборную Аргентины, чтобы сыграть за клуб и вернуться обратно — BolaVip

Месси покинул сборную Аргентины, чтобы сыграть за клуб и вернуться обратно — BolaVip
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси покинул расположение национальной команды с целью принять участие в матче МЛС с «Атлантой», который состоится в ночь с 11 на 12 октября. Ожидается, что 38-летний футболист вернётся в лагерь «альбиселесте» к товарищеской встрече с Пуэрто-Рико. Эта игра состоится в ночь с 13 на 14 октября.

США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Пуэрто-Рико
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 2025 году Месси принял участие в 26 матчах МЛС, в которых он отметился 24 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Матвей Кисляк из ЦСКА высказался о разнице между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android