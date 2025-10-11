Максвелл — о Мендеше: он фантастический игрок

Экс-защитник «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Бразилии Шеррер Максвелл высказался об игре 23-летнего португальского защитника парижан Нуну Мендеша.

«Нуну Мендеш, у него невероятная скорость. С мячом сложно поддерживать такую скорость, как у него. Он фантастический игрок. Нуну агрессивен, он быстр. Думаю, его очень сложно обыгрывать, потому что он не даёт нападающим много пространства. В обороне он придаёт команде уверенность», — приводит слова Максвелла Ligue 1+.

В нынешнем сезоне Мендеш принял участие в восьми матчах своей команды во всех турнирах, забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.