Геркус раскритиковал формат Кубка России и рассказал о работе над созданием нового турнира

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал действующий формат Фонбет Кубка России из-за низкого количества матчей между клубами Мир Российской Премьер-Лиги и низших дивизионов, а также рассказал о работе по созданию «второго кубка».

«Сейчас я работаю в РФС на должности «Руководитель проектного офиса по второму кубку». Национальный кубок, кубок городов, кубок ста городов – это сейчас технические названия. Идея родилась из наших впечатлений от просмотра Кубка России. Текущий формат Кубка России не очень благоприятен для команд из низших дивизионов. Раньше команды оттуда стартовали чуть позднее и могли раньше по сетке встретиться с сильными командами, у них были математические шансы пройти до финала.

Мы все помним финал Кубка между «Авангардом» из Курска и «Тосно». Команды не из РПЛ пробились, статистическая девиация была возможна. Сейчас командам из Первой лиги пробиться в финал почти нереально, а командам из Второй лиги тем более. Сейчас РФС обращает внимание на Третью лигу, мало кто знает о её существовании, но она есть. Во многих регионах существуют команды только этого уровня – для людей это нормальная футбольная жизнь. Поэтому родилась идея дать им шанс выиграть национальный трофей. Его разыграют 192 команды из Второй лиги Б и Третьей лиги. Идеология кубка, мне кажется, в мотивации всего города, чтобы привезти красивый национальный трофей, торжественно поставить его на полку или сделать парад на центральной улице. Уверен, что в жизни этих команд это будет значимым событием, а футболисты станут легендами. Мы понимаем, что они, может быть, никогда больше ничего не выиграют и это будет их главный трофей.

Национальный кубок призван рассказать истории регионального футбола, а именно про его атмосферность, подлинность, забавную провинциальность. Всем любопытно, что есть и такой футбол, не только футбол «Зенита» и «Динамо», — заявил Геркус в интервью спортивному агентству «В ИГРЕ».