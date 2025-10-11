Скидки
Мбаппе вновь травмировал голеностоп, это произошло в матче с Азербайджаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий и капитан национальной команды Килиан Мбаппе вновь повредил голеностоп. Это случилось во время матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Азербайджаном (3:0). Футболист мадридского «Реала» был заменён на 83-й минуте встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

«Это та же самая нога, которую он повредил ранее. Боль уменьшается по мере того, как Килиан отдыхает. Во время матча контакт с соперником неизбежен. Мы оценим ситуацию. Мбаппе испытывает дискомфорт, что не очень хорошо», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее появлялась информация, что Мбаппе не тренировался со сборной Франции перед матчем с Азербайджаном из-за рецидива растяжения голеностопа.

