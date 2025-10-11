Адриен Рабьо рад забитому голу в ворота Азербайджана

30-летний французский полузащитник «Милана» и сборной Франции Адриен Рабьо поделился впечатлениями после забитого мяча в ворота Азербайджана в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира — 2026.

«Когда играешь с такими командами, с обороной в пять человек, это всегда сложно. В первом тайме нам было трудно разогнаться, мы медленно пасовали. Во втором тайме всё было гораздо лучше. Мы заставили их бежать, в таких матчах нужно быть терпеливыми, и это окупилось. Второй гол важен против такой команды, всегда может что-то произойти. Я очень рад забить здесь сегодня вечером, и мне приятно, что мне здесь аплодируют. Думаю, если мы победим в Исландии, выход в финал будет у нас в кармане. Сегодня было важно выполнить свою работу. Там будет другой матч, мы будем более расслаблены к ноябрю», — сказал футболист в эфире TF1.

Матч между сборными Франции и Азербайджана прошёл на стадионе «Парк де Пренс» 10 октября. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля. Адриен Рабьо забил второй мяч в этой встрече.