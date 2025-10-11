«В РПЛ удалили бы. Мне кажется, он специально». Аршавин — об ударе ногой в голову Мелёхина
Поделиться
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с травмой защитника национальной команды Виктора Мелёхина в товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«В РПЛ смотрели бы VAR и потом удалили. Мне кажется, он специально. Одно дело бывает, что не видишь, а он специально. Прямо хотел ещё продавить, нет? Хотел дырки для серёжек продеть в ушах», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Виктор Мелёхин получил удар ногой в голову и был заменён на 87-й минуте. После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у футболиста разорвано ухо.
Комментарии
- 11 октября 2025
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:01
- 10 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34