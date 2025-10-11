Скидки
Главная Футбол Новости

«В РПЛ удалили бы. Мне кажется, он специально». Аршавин — об ударе ногой в голову Мелёхина

«В РПЛ удалили бы. Мне кажется, он специально». Аршавин — об ударе ногой в голову Мелёхина
Комментарии

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с травмой защитника национальной команды Виктора Мелёхина в товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«В РПЛ смотрели бы VAR и потом удалили. Мне кажется, он специально. Одно дело бывает, что не видишь, а он специально. Прямо хотел ещё продавить, нет? Хотел дырки для серёжек продеть в ушах», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Виктор Мелёхин получил удар ногой в голову и был заменён на 87-й минуте. После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у футболиста разорвано ухо.

