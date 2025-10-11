Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров дебютировал за сборную, Мелёхину порвали ухо. Яркие кадры победы России над Ираном

Умяров дебютировал за сборную, Мелёхину порвали ухо. Яркие кадры победы России над Ираном
Аудио-версия:
Комментарии

10 октября на стадионе «Волгоград Арена» состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирана. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Лучшие кадры с матча Россия — Иран — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 22-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 48-й минуте форвард сборной Ирана Амирхоссеин Хоссеинзаде восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник Алексей Батраков забил победный гол сборной России.

Отметим, что в концовке матча вышедший у сборной Ирана Алиреза Джаханбакш в стиле кунг-фу заехал ногой в голову Виктора Мелёхина. После матча Валерий Карпин сообщил, что у защитника разорвано ухо.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android