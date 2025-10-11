Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Умяров дебютировал за сборную, Мелёхину порвали ухо. Яркие кадры победы России над Ираном

10 октября на стадионе «Волгоград Арена» состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирана. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Лучшие кадры с матча Россия — Иран — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 22-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 48-й минуте форвард сборной Ирана Амирхоссеин Хоссеинзаде восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник Алексей Батраков забил победный гол сборной России.

Отметим, что в концовке матча вышедший у сборной Ирана Алиреза Джаханбакш в стиле кунг-фу заехал ногой в голову Виктора Мелёхина. После матча Валерий Карпин сообщил, что у защитника разорвано ухо.