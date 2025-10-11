Скидки
Экитике — о Мбаппе: со временем мы найдём общий язык

23-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Уго Экитике высказался по поводу своего товарища по сборной Килиана Мбаппе.

«Я давно играю с Килианом, ещё со времён моей работы в Париже. Думаю, я его хорошо знаю. Со временем мы найдём общий язык, и я уверен, что всё сложится хорошо», — сказал футболист в эфире TF1.

Уго Экитике дебютировал в стартовом составе сборной Франции в матче с Азербайджаном (3:0) 10 октября. Выступая в атаке вместе с Килианом Мбаппе, нападающий «Ливерпуля» проявил себя как мобильный игрок, часто освобождал пространство для своего партнёра по команде, которому он также отдал голевой пас в первом тайме.

