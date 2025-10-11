Сафонов: жду поездок в сборную, потому что любая игровая минута важна для меня

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался об атмосфере на стадионе во время товарищеского матча национальной команды с Ираном (2:1), который проходил в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

«Супер, полный стадион болельщиков, 42 тысячи, даже больше, если не ошибаюсь. Чувствуется, что играем дома, это непередаваемое ощущение. Для меня это большое удовольствие, я всегда жду этих поездок в сборную, потому что я понимаю, что для меня любая игровая минута важна, что нужно за них цепляться. С полной самоотдачей и огромным желанием каждый раз приезжаю сюда играть, спасибо, что дают», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне во Франции россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал с клубом победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 Сафонов на поле не появлялся.

Самые большие стадионы мира: