Игорь Шалимов оценил гол Дмитрия Воробьёва за сборную России в ворота Ирана

Бывший главный тренер «Факела» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал гол нападающего сборной России и московского «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в товарищеском матче с национальной командой Ирана (2:1).

«Что касается гола Воробьёва, то Дмитрий сейчас находится в очень хорошей форме. Здесь стоит отметить и [Антона] Миранчука, в последних двух матчах он отдал несколько таких передач. Класс и исполнение Воробьёва — на пять баллов»,— сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Ирана прошёл в Волгограде 10 октября и завершился победой «наших парней» со счётом 2:1. На 22-й минуте игры нападающий Дмитрий Воробьёв открыл счёт, реализовав выход один на один с вратарём после разрезающего паса полузащитника Антона Миранчука.