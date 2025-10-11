Скидки
Матвей Сафонов высказался о самоотдаче Ирана в матче со сборной России
Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о самоотдаче сборной Ирана, а также о болельщиках во время товарищеского матча, который проходил в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Напомним, национальной команда России одолела сборную Ирана со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Хочется сказать спасибо сопернику за такую самоотдачу. Прекрасный спарринг. Думаю, что все получили удовольствие. Я подошёл с громкоговорителем к активному сектору? Хочется поблагодарить всех болельщиков, особенно активный сектор. И показать, что мы рядом, мы их слышим, для нас это важно, мы хотим быть одним целым со стадионом и со всеми болельщиками», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России сойдётся с национальной командой Боливии. Игра пройдёт 14 октября.

Как сборная России играет при Карпине:

