«Спасти ситуацию мог только Мелёхин». Шалимов разобрал пропущенный гол сборной России в ма

Бывший главный тренер «Факела» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о пропущенном голе сборной России в домашнем товарищеском матче с национальной командой Ирана (2:1).

«В эпизоде с пропущенным голом, конечно, Мелёхин, видя игрока перед собой и понимая, что тот будет нырять за спину Сильянова, расстояние до мяча должен был сокращать. Он должен был быть первым на мяче, явно опоздал. Если бы прочитал момент раньше и сделал рывок, успел бы перехватить передачу. Тактическая ошибка. Спасти ситуацию мог только Мелёхин», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Ирана прошёл в Волгограде 10 октября и завершился победой «наших парней» со счётом 2:1. На 48-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина иранцы забили ответный гол — в быстрой атаке полузащитник Саман Годдос обошёл через полуфланг защитника Александра Сильянова и выдал прострел на пустые ворота для нападающего Амирхоссеина Хоссеинзаде, который не успел перехватить Виктор Мелёхин.