Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасти ситуацию мог только Мелёхин». Шалимов разобрал пропущенный гол сборной России в ма

«Спасти ситуацию мог только Мелёхин». Шалимов разобрал пропущенный гол сборной России в ма
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о пропущенном голе сборной России в домашнем товарищеском матче с национальной командой Ирана (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«В эпизоде с пропущенным голом, конечно, Мелёхин, видя игрока перед собой и понимая, что тот будет нырять за спину Сильянова, расстояние до мяча должен был сокращать. Он должен был быть первым на мяче, явно опоздал. Если бы прочитал момент раньше и сделал рывок, успел бы перехватить передачу. Тактическая ошибка. Спасти ситуацию мог только Мелёхин», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Ирана прошёл в Волгограде 10 октября и завершился победой «наших парней» со счётом 2:1. На 48-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина иранцы забили ответный гол — в быстрой атаке полузащитник Саман Годдос обошёл через полуфланг защитника Александра Сильянова и выдал прострел на пустые ворота для нападающего Амирхоссеина Хоссеинзаде, который не успел перехватить Виктор Мелёхин.

Материалы по теме
«У Мелёхина разорвано ухо». Карпин — о победе России над Ираном, судействе и Волгограде
«У Мелёхина разорвано ухо». Карпин — о победе России над Ираном, судействе и Волгограде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android