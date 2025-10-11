Скидки
Вингер «Ростова» Мохеби: Карпин недоволен голом Ирана? Всё равно мы останемся друзьями

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о реакции главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина на гол иранской команды в очном товарищеском матче. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Тяжёлая игра, высокий прессинг от двух команд. Обидно, что проиграли, но ничего, продолжаем готовиться к чемпионату мира. Карпин был недоволен нашим голом? Перед игрой мы поговорили. Ну что поделать, думаю, всё равно останемся с ним друзьями», — сказал Мохебби в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после игры Карпин заявил, что в эпизоде с забитым голом иранцев было нарушение на защитнике Максиме Осипенко.

Как сборная России играет при Карпине:

