Вингер «Ростова» Мохеби: Карпин недоволен голом Ирана? Всё равно мы останемся друзьями

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о реакции главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина на гол иранской команды в очном товарищеском матче. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1.

«Тяжёлая игра, высокий прессинг от двух команд. Обидно, что проиграли, но ничего, продолжаем готовиться к чемпионату мира. Карпин был недоволен нашим голом? Перед игрой мы поговорили. Ну что поделать, думаю, всё равно останемся с ним друзьями», — сказал Мохебби в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после игры Карпин заявил, что в эпизоде с забитым голом иранцев было нарушение на защитнике Максиме Осипенко.

