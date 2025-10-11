Гасилин — о матче сборной России с Ираном: много индивидуальных ошибок в обороне

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре сборной России в домашнем товарищеском матче с национальной командой Ирана (2:1).

«Как и сказал главный тренер, игра понравилась отрезками. Я не понимаю начало матча — в течение 12 минут мы не могли выйти со своей половины поля, и об этом нужно говорить. При этом стоит отметить, что «Волгоград Арена» установила свой рекорд посещаемости, хотя ранее принимала матчи чемпионата мира. Мы обыграли сборную, которая занимает 21‑е место в рейтинге ФИФА. Что касается самой игры — отрезками очень понравилось, но при этом допустили много индивидуальных ошибок в обороне», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Ирана прошёл в Волгограде 10 октября и завершился победой «наших парней» со счётом 2:1. На 22-й минуте игры нападающий Дмитрий Воробьёв открыл счёт, реализовав выход один на один с вратарём после разрезающего паса полузащитника Антона Миранчука. На 48-й минуте иранский форвард Амирхоссеин Хоссеинзаде забил ответный гол. На 70-й минуте 20-летний хавбек Алексей Батраков принёс победу сборной России пушечным дальним ударом.