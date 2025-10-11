Сафонов опубликовал пост на фоне победы сборной России в товарищеском матче с Ираном

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил пост в своём телеграм-канале, где отреагировал на победу национальной команды в товарищеском матче с Ираном. Встреча завершилась со счётом 2:1, а Сафонов, вышедший в роли капитана, провёл на поле все 90 минут.
«С победой! Спасибо Волгограду за поддержку», — подписал фотографии Сафонов в своём телеграм-канале.
Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне во Франции россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал с клубом победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 Сафонов в составе парижан на поле не появлялся. При этом за сборную России Матвей сыграл в двух матчах с начала новой кампании.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
- 11 октября 2025
-
02:24
-
02:15
-
02:14
-
02:05
-
02:02
-
01:59
-
01:46
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:01
- 10 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:40