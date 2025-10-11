Сафонов опубликовал пост на фоне победы сборной России в товарищеском матче с Ираном

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил пост в своём телеграм-канале, где отреагировал на победу национальной команды в товарищеском матче с Ираном. Встреча завершилась со счётом 2:1, а Сафонов, вышедший в роли капитана, провёл на поле все 90 минут.

«С победой! Спасибо Волгограду за поддержку», — подписал фотографии Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне во Франции россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал с клубом победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 Сафонов в составе парижан на поле не появлялся. При этом за сборную России Матвей сыграл в двух матчах с начала новой кампании.

Материалы по теме Матвей Сафонов высказался о самоотдаче Ирана в матче со сборной России

Крупнейшая победа сборной России по футболу: