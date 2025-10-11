Скидки
Сборная России не может покинуть Волгоград после матча с Ираном

Сборная России не может покинуть Волгоград после матча с Ираном
Комментарии

Сборная России по-прежнему остаётся в Волгограде и не вылетела в Москву после товарищеской встречи с национальной командой Ирана, которая проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

Отмечается, что по табло аэропорта Волгограда рейс в Москву (в Шереметьево) запланирован на 08:00 мск.

Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях в работе волгоградского аэропорта. 14 октября российская команда сыграет товарищеский матч со сборной Боливии на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

