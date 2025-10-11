Сборная России не может покинуть Волгоград после матча с Ираном

Сборная России по-прежнему остаётся в Волгограде и не вылетела в Москву после товарищеской встречи с национальной командой Ирана, которая проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1.

Отмечается, что по табло аэропорта Волгограда рейс в Москву (в Шереметьево) запланирован на 08:00 мск.

Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях в работе волгоградского аэропорта. 14 октября российская команда сыграет товарищеский матч со сборной Боливии на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Материалы по теме Фото Сафонов опубликовал пост на фоне победы сборной России в товарищеском матче с Ираном

Крупнейшая победа сборной России по футболу: