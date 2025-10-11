Сборная России не может покинуть Волгоград после матча с Ираном
Поделиться
Сборная России по-прежнему остаётся в Волгограде и не вылетела в Москву после товарищеской встречи с национальной командой Ирана, которая проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
Отмечается, что по табло аэропорта Волгограда рейс в Москву (в Шереметьево) запланирован на 08:00 мск.
Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях в работе волгоградского аэропорта. 14 октября российская команда сыграет товарищеский матч со сборной Боливии на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.
Материалы по теме
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
Комментарии
- 11 октября 2025
-
03:11
-
02:58
-
02:50
-
02:45
-
02:24
-
02:15
-
02:14
-
02:05
-
02:02
-
01:59
-
01:46
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:01
- 10 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:43
-
23:43