Сборная России установила рекорд по количеству матчей в календарном году после отстранения

Сборная России в 2025 году провела максимальное количество товарищеских матчей за календарный год за всё время отстранения от международных турниров. Домашняя товарищеская игра с национальной командой Ирана (2:1) стала для подопечных Валерия Карпина седьмой по счёту. Ранее «наши парни» в 2025 году сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1 на выезде), Иорданией (0:0) и Катаром (4:1 на выезде).

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в 2023 году — шесть взрослым составом, в 2022 году — три.

При этом в 2025 году команде Валерия Карпина по плану предстоит провести ещё три игры — с Боливией 14 октября, Перу 12 ноября и Чили 15 ноября (все — дома).