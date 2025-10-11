«Распускали ручки». Форвард сборной России Воробьёв — об игре иранцев в очном матче

Нападающий «Локомотива» и национальной команды России Дмитрий Воробьёв поделился мнением об игре сборной Ирана в очном товарищеском матче с российской командой. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Были моменты, когда иранцы, чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

В следующем матче сборная России сойдётся в домашнем матче с национальной командой Боливии. Игра пройдёт 14 октября.

Материалы по теме Сборная России не может покинуть Волгоград после матча с Ираном

Как сборная России играет при Карпине: