Килиан Мбаппе забил в десятом матче подряд за «Реал» и сборную Франции
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продлил результативную серию в матчах за клуб и национальную команду во всех турнирах до 10 матчей. 10 октября форвард отметился голом и результативной передачей в домашней игре европейского отборочного турнира к ЧМ-2026 с национальной командой Азербайджана (3:0).
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2' 2:0 Рабьо – 69' 3:0 Товен – 84'
До этого Килиан Мбаппе отличился в матчах со сборной Украины (гол), сборной Исландии (гол и результативный пас), «Реалом Сосьедад» (гол и результативный пас), «Марселем» (дубль), «Эспаньолом» (гол), «Леванте» (дубль), «Атлетико» (гол), «Кайратом» (хет-трик) и «Вильярреалом» (гол и результативный пас).
Всего на этом 10-матчевом отрезке на счету Мбаппе 10 забитых мячей и четыре результативных паса.
