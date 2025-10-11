Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе забил в десятом матче подряд за «Реал» и сборную Франции

Килиан Мбаппе забил в десятом матче подряд за «Реал» и сборную Франции
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продлил результативную серию в матчах за клуб и национальную команду во всех турнирах до 10 матчей. 10 октября форвард отметился голом и результативной передачей в домашней игре европейского отборочного турнира к ЧМ-2026 с национальной командой Азербайджана (3:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

До этого Килиан Мбаппе отличился в матчах со сборной Украины (гол), сборной Исландии (гол и результативный пас), «Реалом Сосьедад» (гол и результативный пас), «Марселем» (дубль), «Эспаньолом» (гол), «Леванте» (дубль), «Атлетико» (гол), «Кайратом» (хет-трик) и «Вильярреалом» (гол и результативный пас).

Всего на этом 10-матчевом отрезке на счету Мбаппе 10 забитых мячей и четыре результативных паса.

Календарь квалификации УЕФА к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации УЕФА к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android