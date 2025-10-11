Килиан Мбаппе забил в десятом матче подряд за «Реал» и сборную Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продлил результативную серию в матчах за клуб и национальную команду во всех турнирах до 10 матчей. 10 октября форвард отметился голом и результативной передачей в домашней игре европейского отборочного турнира к ЧМ-2026 с национальной командой Азербайджана (3:0).

До этого Килиан Мбаппе отличился в матчах со сборной Украины (гол), сборной Исландии (гол и результативный пас), «Реалом Сосьедад» (гол и результативный пас), «Марселем» (дубль), «Эспаньолом» (гол), «Леванте» (дубль), «Атлетико» (гол), «Кайратом» (хет-трик) и «Вильярреалом» (гол и результативный пас).

Всего на этом 10-матчевом отрезке на счету Мбаппе 10 забитых мячей и четыре результативных паса.