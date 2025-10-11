Скидки
Главная Футбол Новости

Чили — Перу, результат матча 11 октября 2025, счёт 2:1, товарищеский матч

Сборная Чили оформила волевую победу над Перу с голом на 90+4-й минуте
Комментарии

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Ла Флорида» в столице Чили Сантьяго завершился товарищеский матч между сборными Чили и Перу. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Чили
Окончен
2 : 1
Перу
0:1 Inga – 40'     1:1 Бреретон Диас – 63'     2:1 Gutierrez – 90+4'    

На 40-й минуте игры счёт открыл перуанский защитник Сесар Инга. На 63-й минуте чилийский форвард Бен Бреретон Диас забил ответный гол. На 90+4-й минуте победу национальной команде Чили принёс гол нападающего Максимилиано Гутьерреса.

Ранее сборные Чили и Перу стали неудачниками отборочного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира — 2026. Чилийцы набрали 11 очков в 18 матчах и финишировали на последнем, 10-м месте в южноамериканской отборочной группе, перуанцы набрали на одно очко больше и стали девятыми.

