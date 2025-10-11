Дмитрий Воробьёв отреагировал на свой дебютный забитый гол за сборную России

Нападающий «Локомотива» и национальной команды России Дмитрий Воробьёв поделился мнением о своём дебютном забитом мяче за сборную России в товарищеской игре с национальной командой Ирана. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина, а Дмитрий забил первый мяч российской команды в игре.

«Считаю, без разницы, кто забивает мячи, главное — победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счёт команды. Мы в себе уверены всегда», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».

Отметим, Воробьёв провёл три игры за главную сборную России. Всего в текущем сезоне форвард сыграл в 17 играх за клуб и национальную команду, отличившись девятью голами и тремя результативными передачами.

