Тринидад и Тобаго разгромил в гостях Бермуды в ЧМ-отборе с ассистом Ливая Гарсии

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле Национального стадиона «Бермуда» в столице Бермудских островов Гамильтоне завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Бермудских островов и Тринидада и Тобаго. Гости оформили крупную победу со счётом 3:0.

На 10-й минуте игры счёт открыл нападающий тринидадцев Данте Сили, которому ассистировал форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия. На 30-й минуте полузащитник Тайриз Спайсер удвоил перевес гостей. На 49-й минуте защитник Коби Генри установил окончательный счёт.

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия начал матч в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 Тринидад и Тобаго с четырьмя очками в трёх матчах занимает третье место — вне зоны квалификации на мундиаль. Бермуды с 0 очков замыкают таблицу квартета. Возглавляет группу сборная Кюрасао (семь очков в трёх матчах), на втором месте с шестью очками находится Ямайка.