16:00 Мск
Футбол Новости

Бермудские острова — Тринидад и Тобаго, результат матча 11 октября 2025, счёт 0:3, отборочный матч КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Тринидад и Тобаго разгромил в гостях Бермуды в ЧМ-отборе с ассистом Ливая Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле Национального стадиона «Бермуда» в столице Бермудских островов Гамильтоне завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Бермудских островов и Тринидада и Тобаго. Гости оформили крупную победу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Бермудские острова
Окончен
0 : 3
Тринидад и Тобаго
0:1 Сили – 10'     0:2 Спайсер – 30'     0:3 Генри – 49'    

На 10-й минуте игры счёт открыл нападающий тринидадцев Данте Сили, которому ассистировал форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия. На 30-й минуте полузащитник Тайриз Спайсер удвоил перевес гостей. На 49-й минуте защитник Коби Генри установил окончательный счёт.

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия начал матч в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 Тринидад и Тобаго с четырьмя очками в трёх матчах занимает третье место — вне зоны квалификации на мундиаль. Бермуды с 0 очков замыкают таблицу квартета. Возглавляет группу сборная Кюрасао (семь очков в трёх матчах), на втором месте с шестью очками находится Ямайка.

Календарь отбора КОНКАКАФ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНКАКАФ к ЧМ-2026
