«Мы не видели команду». Ловчев подверг критике игру сборной России в матче с Ираном

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1.

«Нет вопросов в том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете не делать настроение болельщикам, а спросить, а в игре всё хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду. Да, отдельный пас Миранчука. А он что в первый раз пас даёт? Мы знаем, что Миранчук — хороший футболист, Воробьёв — хороший футболист, бежит туда и исполняет. Вот тебе, великолепная штука, но их должно быть не только от этих двоих, а ещё от Батракова и других. Это только достигается тренировочным процессом и многими играми. А у нас следующий матч будут играть другие люди, вместо того, чтобы эти все закрепили», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России сойдётся с национальной командой Боливии. Игра пройдёт 14 октября.

