Латвия — Андорра. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы не видели команду». Ловчев подверг критике игру сборной России в матче с Ираном

Аудио-версия:
Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Нет вопросов в том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете не делать настроение болельщикам, а спросить, а в игре всё хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду. Да, отдельный пас Миранчука. А он что в первый раз пас даёт? Мы знаем, что Миранчук — хороший футболист, Воробьёв — хороший футболист, бежит туда и исполняет. Вот тебе, великолепная штука, но их должно быть не только от этих двоих, а ещё от Батракова и других. Это только достигается тренировочным процессом и многими играми. А у нас следующий матч будут играть другие люди, вместо того, чтобы эти все закрепили», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России сойдётся с национальной командой Боливии. Игра пройдёт 14 октября.

