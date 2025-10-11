Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал игрока сборной России, который ему больше всех понравился в игре с Ираном

Радимов назвал игрока сборной России, который ему больше всех понравился в игре с Ираном
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выделил лучшего, по его мнению, футболиста в составе сборной России в матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Кто понравился? Не открою Америку — Батраков. И дело не только в его прекрасном голе. В те моменты, когда у сборной ничего не получалось, должен был найтись игрок, который выведет командную игру в нужное русло. В необходимый момент придержать мяч, замедлить или ускорить атаку. И в первом, и во втором тайме Батраков был настоящим лидером, особенно в трудные для команды моменты», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

20-летний Батраков вышел в данной встрече в стартовом составе сборной России и провёл на поле все 90 минут, отличившись победным голом.

Материалы по теме
«Мы не видели команду». Ловчев подверг критике игру сборной России в матче с Ираном

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android