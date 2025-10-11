Радимов назвал игрока сборной России, который ему больше всех понравился в игре с Ираном

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выделил лучшего, по его мнению, футболиста в составе сборной России в матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Кто понравился? Не открою Америку — Батраков. И дело не только в его прекрасном голе. В те моменты, когда у сборной ничего не получалось, должен был найтись игрок, который выведет командную игру в нужное русло. В необходимый момент придержать мяч, замедлить или ускорить атаку. И в первом, и во втором тайме Батраков был настоящим лидером, особенно в трудные для команды моменты», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

20-летний Батраков вышел в данной встрече в стартовом составе сборной России и провёл на поле все 90 минут, отличившись победным голом.

