Латвия — Андорра. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кюрасао — Ямайка, результат матча 11 октября 2025, счёт 2:0, отборочный матч КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Ямайка с Сефасом и Николсоном проиграла Кюрасао в ЧМ-отборе КОНКАКАФ
Аудио-версия:
В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Эргилио Хато» в столице Кюрасао Виллемстаде завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Кюрасао и Ямайки. Хозяева поля выиграли встречу со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Кюрасао
Окончен
2 : 0
Ямайка
1:0 Комененсия – 14'     2:0 Горре – 68'    

На 14-й минуте игры счёт открыл полузащитник Ливано Комененсия. На 68-й минуте нападающий Кенджи Горре удвоил преимущество Кюрасао, установив окончательный счёт.

Ямайский нападающий «Пари НН» Ренальдо Сефас начал матч в стартовом составе и провёл его целиком, не отметившись в протоколе. Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон вышел в составе сборной Ямайки на замену на 61-й минуте.

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 сборная Кюрасао лидирует, набрав семь очков в трёх матчах, на втором месте с шестью очками находится Ямайка. Третье место с четырьмя очками в трёх матчах занимает Тринидад и Тобаго, замыкают таблицу квартета не набравшие очков Бермудские острова.

Напрямую на ЧМ-2026 квалифицируется сборная, занявшая первое место в группе. Также на мундиаль выйдут обладатели двух лучших вторых мест в трёх отборочных группах КОНКАКАФ.

Календарь отбора КОНКАКАФ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНКАКАФ к ЧМ-2026
Тринидад и Тобаго разгромил в гостях Бермуды в ЧМ-отборе с ассистом Ливая Гарсии
Новости. Футбол
