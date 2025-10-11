Ямайка с Сефасом и Николсоном проиграла Кюрасао в ЧМ-отборе КОНКАКАФ

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Эргилио Хато» в столице Кюрасао Виллемстаде завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Кюрасао и Ямайки. Хозяева поля выиграли встречу со счётом 2:0.

На 14-й минуте игры счёт открыл полузащитник Ливано Комененсия. На 68-й минуте нападающий Кенджи Горре удвоил преимущество Кюрасао, установив окончательный счёт.

Ямайский нападающий «Пари НН» Ренальдо Сефас начал матч в стартовом составе и провёл его целиком, не отметившись в протоколе. Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон вышел в составе сборной Ямайки на замену на 61-й минуте.

В группе B отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 сборная Кюрасао лидирует, набрав семь очков в трёх матчах, на втором месте с шестью очками находится Ямайка. Третье место с четырьмя очками в трёх матчах занимает Тринидад и Тобаго, замыкают таблицу квартета не набравшие очков Бермудские острова.

Напрямую на ЧМ-2026 квалифицируется сборная, занявшая первое место в группе. Также на мундиаль выйдут обладатели двух лучших вторых мест в трёх отборочных группах КОНКАКАФ.