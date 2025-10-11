Сон Хын Мин установил рекорд сборной Южной Кореи по числу сыгранных матчей всех времён

Нападающий сборной Южной Кореи и американского «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин стал рекордсменом всех времён по числу матчей за национальную команду. Это произошло в товарищеской встрече со сборной Бразилии, которая завершилась разгромным поражением азиатской команды со счётом 0:5.

Как сообщает пресс-служба сборной Южной Кореи, данная встреча стала для Сон Хын Мина 137‑й в национальной команде. Он опередил Чха Бом Гына и Хон Мён Бо, у каждого из которых по 136 матчей.

Напомним, 33-летний южнокореец перешёл в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» в начале августа за $ 26 млн. Ранее он выступал за «Сеул», «Гамбург» и «Байер», а с 2015 года защищал цвета лондонского клуба. Кроме того, Сон выступает за сборную своей страны с 2010 года. За это время он забил 53 гола и отдал 24 результативные передачи.

