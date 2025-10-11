Сон Хын Мин установил рекорд сборной Южной Кореи по числу сыгранных матчей всех времён

Нападающий сборной Южной Кореи и американского «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин стал рекордсменом всех времён по числу матчей за национальную команду. Это произошло в товарищеской встрече со сборной Бразилии, которая завершилась разгромным поражением азиатской команды со счётом 0:5.
Как сообщает пресс-служба сборной Южной Кореи, данная встреча стала для Сон Хын Мина 137‑й в национальной команде. Он опередил Чха Бом Гына и Хон Мён Бо, у каждого из которых по 136 матчей.
Напомним, 33-летний южнокореец перешёл в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» в начале августа за $ 26 млн. Ранее он выступал за «Сеул», «Гамбург» и «Байер», а с 2015 года защищал цвета лондонского клуба. Кроме того, Сон выступает за сборную своей страны с 2010 года. За это время он забил 53 гола и отдал 24 результативные передачи.
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
- 11 октября 2025
-
05:47
-
05:46
-
05:33
-
05:06
-
05:00
-
04:55
-
04:51
-
04:45
-
04:40
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
03:11
-
02:58
-
02:50
-
02:45
-
02:24
-
02:15
-
02:14
-
02:05
-
02:02
-
01:59
-
01:46
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:01