«Пришлось избавиться от балласта». Легенда «Арсенала» сравнил работу Слота и Артеты

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался об игре «Ливерпуля» и «пушкарей» в текущем сезоне. Экс-футболист считает, что главному тренеру «мерсисайдцев» Арне Слоту в прошлом сезоне повезло выиграть АПЛ благодаря работе бывшего тренера клуба Юргена Клоппа.

«Я думаю, что иногда лучше не торопиться. Некоторым везёт. Арне Слоту досталась фантастическая команда, и он выиграл чемпионат. Он мало что изменил. Ему повезло. Новый тренер, хороший результат, игроки откликнулись.

Артете пришлось избавиться от некоторых игроков, от балласта.

Последние пару лет он практически руководил командой. Ключевой фигурой является центральный нападающий. Наконец-то у них появился кто-то [Виктор Дьёкереш, который перешёл из «Спортинга» летом], но им ещё предстоит понять, как с ним играть. Но нужно всё выстраивать.

[Вильям] Салиба не стал бы подписывать контракт [до 2030 года], если бы не верил, что «Арсенал» может победить. Им просто нужно победить. В этом году они должны победить любой ценой — но нужно работать, чтобы удача улыбнулась», — приводит слова Кэмпбелла Goal.com.

Напомним, по итогам семи туров АПЛ на первом месте располагается «Арсенал». Вторую строчку же занимает «Ливерпуль».

Рекорды «Ливерпуля»: