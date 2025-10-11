Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пришлось избавиться от балласта». Легенда «Арсенала» сравнил работу Слота и Артеты

«Пришлось избавиться от балласта». Легенда «Арсенала» сравнил работу Слота и Артеты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался об игре «Ливерпуля» и «пушкарей» в текущем сезоне. Экс-футболист считает, что главному тренеру «мерсисайдцев» Арне Слоту в прошлом сезоне повезло выиграть АПЛ благодаря работе бывшего тренера клуба Юргена Клоппа.

«Я думаю, что иногда лучше не торопиться. Некоторым везёт. Арне Слоту досталась фантастическая команда, и он выиграл чемпионат. Он мало что изменил. Ему повезло. Новый тренер, хороший результат, игроки откликнулись.

Артете пришлось избавиться от некоторых игроков, от балласта.
Последние пару лет он практически руководил командой. Ключевой фигурой является центральный нападающий. Наконец-то у них появился кто-то [Виктор Дьёкереш, который перешёл из «Спортинга» летом], но им ещё предстоит понять, как с ним играть. Но нужно всё выстраивать.

[Вильям] Салиба не стал бы подписывать контракт [до 2030 года], если бы не верил, что «Арсенал» может победить. Им просто нужно победить. В этом году они должны победить любой ценой — но нужно работать, чтобы удача улыбнулась», — приводит слова Кэмпбелла Goal.com.

Напомним, по итогам семи туров АПЛ на первом месте располагается «Арсенал». Вторую строчку же занимает «Ливерпуль».

Материалы по теме
«Я не вижу игры топ-клуба». Почему «Ливерпуль» угодил в кризис
«Я не вижу игры топ-клуба». Почему «Ливерпуль» угодил в кризис

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android