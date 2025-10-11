Радимов прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

— Согласны, что сборная России играла хорошо, но отрезками?

— Да, действительно так. Первые 10-12 минут соперник выглядел лучше. Начало второго тайма до пропущенного гола мы тоже провалили. Но понравилось то, что нашлись люди, которые вернули игру в нужное русло. Невозможно показывать цельный футбол все 90 минут, но команда сумела перестроиться, снова заиграла правильно и стала доминировать. Даже из негативных моментов можно извлечь хорошие вещи, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В следующей встрече сборная России в рамках контрольной игры сыграет с национальной командой Боливии. Игра пройдёт в Москве 14 октября.

Как сборная России играет при Карпине: