Аргентина с минимальным счётом обыграла Венесуэлу в товарищеском матче

В ночь с 10 на 11 октября завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Венесуэлы. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Единственный мяч в составе победителей забил полузащитник испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо на 31-й минуте. Результативную передачу на него сделал форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

Следующий товарищеский матч у сборной Аргентины запланирован на 14 октября с национальной командой Пуэрто-Рико. Игра начнётся в 03:00 мск. В этот же день сборная Венесуэлы проведёт товарищескую встречу с национальной командой Белиза. Матч начнётся в 13:00 мск.