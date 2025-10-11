Тренер «Ромы» Гасперини сделал заявление о планах на Артёма Довбика и уровне форварда

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступления украинского нападающего Артёма Довбика.

«Я вижу, как Довбик прогрессирует, в том числе в плане физики. Это самое важное, потому что он, по сути, сильный игрок — как физически, так и технически, и чтобы проявлять себя, ему нужно быть в отличной форме.

Я бы хотел довести его до пиковой формы, веря, что он сможет максимально использовать свои способности. Мы работаем над этим. Он хорошо сыграл против «Фиорентины». Нам нужно вселить в него большую уверенность и чувство принадлежности. Он должен знать, что команда его поддерживает», — приводит слова тренера Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Серии А у Довбика один гол и один ассист в пяти матчах за клуб.

Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»